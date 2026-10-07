Un joven de 27 años fue intervenido por efectivos de la Comisaría PNP Aucayacu durante un patrullaje motorizado realizado en inmediaciones del pasaje Olaya, a la altura del recreo La Boa, tras mostrar una actitud sospechosa ante la presencia policial.

Durante el registro personal y la revisión de sus pertenencias, los agentes encontraron cinco bolsitas de plástico y un paquete que contenían restos vegetales secos con características y olor compatibles con cannabis sativa (marihuana).

BOLSA SOSPECHOSA

Asimismo, durante la intervención se halló, en las inmediaciones de la puerta de in

greso de su vivienda, una bolsa amarilla que contenía restos vegetales de similares características.

En total, la Policía incautó 373 gramos de la presunta sustancia ilícita, además de un equipo celular y un vehículo menor de placa 7684-SS, marca Wanxin, de color negro.

El intervenido, identificado como Shuger H. R., de 27 años, fue trasladado a la Comisaría PNP Aucayacu junto con las especies incautadas, al encontrarse presuntamente involucrado en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas (TID).

El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien dispuso las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades conforme a ley.