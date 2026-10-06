Un incendio de gran magnitud se registró en la tienda Full Artefactos, ubicada en el distrito de Naranjillo, jurisdicción de Luyando, provincia de Leoncio Prado, dejando severos daños en la infraestructura y cuantiosas pérdidas materiales.

Según información preliminar, las llamas habrían destruido aproximadamente el 90 % de los tres primeros niveles del establecimiento. El mayor impacto se habría registrado en los pisos donde se almacenaban motocicletas y trimóviles, por lo que el perjuicio económico podría alcanzar varios millones de soles, aunque todavía no existe una valorización oficial.

El siniestro movilizó a los bomberos de Tingo María, quienes trabajaron para contener las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otros ambientes y establecimientos cercanos. Efectivos de la Policía, personal de Serenazgo y pobladores también acudieron para apoyar en el control de la emergencia y mantener despejada la zona.

Imágenes registradas después del incendio muestran vehículos afectados, ambientes completamente destruidos y gran parte de la estructura dañada por la acción del fuego.

Investigan origen del incendio

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que una chispa producida durante trabajos de soldadura habría originado el incendio. Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por las investigaciones correspondientes.

Las causas exactas del siniestro y el monto de las pérdidas aún no han sido establecidos oficialmente.

Denuncian presunto robo durante la emergencia

Mientras los equipos de emergencia realizaban las últimas labores para controlar el incendio durante la noche, algunas personas habrían ingresado al área afectada y retirado objetos que habían quedado entre los escombros.

Según versiones recogidas en el lugar, incluso algunos vecinos habrían aprovechado la situación para llevarse bienes recuperados del establecimiento. El hecho deberá ser determinado y, de corresponder, investigado por las autoridades.

El incendio generó preocupación entre los vecinos de Naranjillo debido a la magnitud de las llamas y a la cantidad de vehículos almacenados en el establecimiento.