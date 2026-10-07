La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó el operativo previsto para los conciertos de BTS programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El alcalde Renzo Reggiardo dispuso acciones de seguridad, prevención, movilidad y atención de emergencias para las tres jornadas.

Las autoridades realizarán inspecciones en el recinto para verificar las condiciones de infraestructura y los posibles riesgos durante los eventos. Además, se contará con personal preparado para atender urgencias médicas y organizar la evacuación de los asistentes si fuera necesario.

Las puertas de acceso al estadio se abrirán desde las 4:00 p. m. en cada fecha. Los ingresos estarán ubicados en las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga y Colonial, mediante las puertas 1, 3, 5, 6 y 8.

#BTS | El alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, encabezó la reunión de coordinación donde se dio a conocer el Plan de Operaciones para los conciertos de BTS, que se realizarán el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Durante la conferencia, participaron la #PNP, Bomberos, la productora y personal operativo para coordinar acciones de seguridad, prevención, orden, ingreso y salida de asistentes, así como atención de emergencias durante las tres fechas. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 6, 2026

Desvios vehiculares

La comuna estableció modificaciones en las vías cercanas al campus para facilitar el desplazamiento del público al finalizar los conciertos. Estas restricciones permanecerán vigentes hasta las 2:00 a. m. de cada jornada, por lo que se recomendó a los conductores utilizar rutas alternas.

El operativo vial contempla vigilancia en los cruces de las avenidas Universitaria, Venezuela y Morales Duárez. Los inspectores supervisarán además las zonas destinadas al embarque para evitar cobros indebidos y el transporte informal.

Transporte público

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao dispondrá de 180 buses durante las tres fechas para atender la demanda generada por los espectáculos. Las unidades operarán desde puntos estratégicos cercanos al recinto y reforzarán el traslado del público al término de cada presentación.

La medida forma parte del trabajo coordinado entre las autoridades responsables de seguridad y transporte. El objetivo es facilitar el ingreso, la salida y el retorno de los asistentes durante las jornadas programadas.