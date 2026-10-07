La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó el operativo previsto para los conciertos de BTS programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El alcalde Renzo Reggiardo dispuso acciones de seguridad, prevención, movilidad y atención de emergencias para las tres jornadas.
Las autoridades realizarán inspecciones en el recinto para verificar las condiciones de infraestructura y los posibles riesgos durante los eventos. Además, se contará con personal preparado para atender urgencias médicas y organizar la evacuación de los asistentes si fuera necesario.
Las puertas de acceso al estadio se abrirán desde las 4:00 p. m. en cada fecha. Los ingresos estarán ubicados en las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga y Colonial, mediante las puertas 1, 3, 5, 6 y 8.
Desvios vehiculares
La comuna estableció modificaciones en las vías cercanas al campus para facilitar el desplazamiento del público al finalizar los conciertos. Estas restricciones permanecerán vigentes hasta las 2:00 a. m. de cada jornada, por lo que se recomendó a los conductores utilizar rutas alternas.
El operativo vial contempla vigilancia en los cruces de las avenidas Universitaria, Venezuela y Morales Duárez. Los inspectores supervisarán además las zonas destinadas al embarque para evitar cobros indebidos y el transporte informal.
Transporte público
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao dispondrá de 180 buses durante las tres fechas para atender la demanda generada por los espectáculos. Las unidades operarán desde puntos estratégicos cercanos al recinto y reforzarán el traslado del público al término de cada presentación.
La medida forma parte del trabajo coordinado entre las autoridades responsables de seguridad y transporte. El objetivo es facilitar el ingreso, la salida y el retorno de los asistentes durante las jornadas programadas.