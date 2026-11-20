La Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nasca logró que se confirme la sentencia de cadena perpetua contra el adulto mayor de iniciales J.Y., hallado culpable como autor del delito de violación sexual en agravio de su propia nieta de 5 años.

Cadena perpetua

Durante la audiencia de segunda instancia, la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio sustentó la solidez del fallo condenatorio y desvirtuó cada uno de los cuestionamientos planteados por la defensa técnica, lo que llevó a la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca a declarar infundada la apelación y ratificar la máxima pena.

La investigación y acusación del caso en primera instancia estuvo a cargo del fiscal provincial Dr. Hugo Ricardo Umiña Cruz, quien logró acreditar fehacientemente la responsabilidad penal del imputado ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Zona Sur de Ica, sentando las bases probatorias que permitieron obtener esta ejemplar condena.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos se registraron entre los años 2013 y 2015 en Nasca. En aquel periodo, la menor agraviada, quien contaba inicialmente con 5 años de edad, vivía junto a sus padres en un inmueble colindante al domicilio de su abuelo paterno.

El sentenciado aprovechaba que los progenitores de la niña salían diariamente a realizar labores agrícolas y la dejaban sola en su vivienda para ingresar al lugar, despojarla de sus prendas y someterla a reiterados abusos sexuales.

Además de la pena privativa de libertad de carácter efectivo, el tribunal superior confirmó el pago de S/ 8,000.00 soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada, así como la orden de ubicación y captura inmediata a nivel nacional del sentenciado para su internamiento en un establecimiento penitenciario.

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