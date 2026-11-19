El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, logró que se impusiera una sentencia de cadena perpetua contra Alcides Rafael Enciso Barrientos (22), tras ser hallado culpable como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de una niña de 12 años de edad.

Grave delito

La acción penal estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Mónica Pisconti Flores, quien presentó los elementos de convicción suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Sur de la Corte Superior de Justicia de Ica.

Durante el juicio oral, el tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público y falló por unanimidad imponiendo la máxima sanción penal, prevista en el artículo 173 del Código Penal.

Según lo dispuesto en la resolución judicial emitida el 4 de noviembre de 2026, el sentenciado quien ya cumplía prisión preventiva como reo en cárcel, deberá purgar la condena en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Con esta sentencia, el Ministerio Público reafirmó su firme compromiso en la defensa de la legalidad y la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a todo acto de violencia sexual.

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