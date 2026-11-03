Un hombre identificado como Ignacio T. F. fue condenado a cadena perpetua por abusar sexualmente de su sobrina menor de edad en el distrito de La Joya, en Arequipa. Los hechos ocurrieron en 2017, cuando aprovechó que los padres de la niña se encontraban fuera de casa por motivos de trabajo para ingresar a la vivienda y cometer los ataques.

De acuerdo con la investigación, el sujeto aprovechó el vínculo familiar y la ausencia de los padres para agredir sexualmente a la menor en dos oportunidades. Además, cometió actos contra el pudor en una tercera ocasión.

Tras evaluar las pruebas presentadas durante el proceso, el Juzgado Penal Colegiado Transitorio Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar determinó la responsabilidad penal del acusado y dictó la condena.

Los magistrados Crisley Herrera Claure, Ángela Flores Flores y Giovanna Flores Aquino también ordenaron el pago de 20 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima. Asimismo, dispusieron su inhabilitación definitiva para trabajar en instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en funciones docentes o administrativas.

Durante el juicio se contó con el apoyo de un traductor de quechua para garantizar que las actuaciones judiciales fueran comprendidas por las personas involucradas y respetar sus derechos lingüísticos y culturales.

La sentencia fue emitida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a través del referido juzgado especializado.