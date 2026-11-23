La reconocida cantautora y percusionista peruana Corina Bartra regresará a Lima para ofrecer un concierto de jazz afroperuano, brasileño y nuevas corrientes latinas, el próximo viernes 27 de noviembre de 2026. La presentación se realizará en Jazz Zone, ubicado en la avenida La Paz 656, en Miraflores, desde las 8:00 p. m.

La artista vuelve al país después de realizar presentaciones internacionales en escenarios de Berlín, Nueva York y Connecticut, donde ha difundido una propuesta musical que integra el jazz con ritmos tradicionales peruanos e influencias brasileñas y cubanas.

Corina Bartra presentará jazz afroperuano y ritmos brasileños en Miraflores

El espectáculo, denominado Corina Bartra. Jazz afroperuano, brasileño y nuevas corrientes latinas, reunirá composiciones y arreglos que reflejan la trayectoria musical de la intérprete.

Bartra es considerada una de las pioneras en fusionar el jazz con la música afroperuana y criolla, incorporando instrumentos tradicionales como el cajón peruano y ritmos como el festejo en sus propuestas musicales.

Su trabajo también incluye composiciones inspiradas en la música brasileña y cubana, con las que ha desarrollado un repertorio que combina diferentes expresiones de la música latinoamericana.

¿Qué músicos acompañarán a Corina Bartra en su concierto?

Para su presentación en Lima, la cantautora estará acompañada por seis músicos que participarán en la interpretación de su repertorio.

La agrupación estará integrada por Miguel Soto en el teclado, Enderson Herencia en el bajo, Diego Rivas en el saxofón, Henry Campos Pérez en el cajón, Samuel Tacora en la batería y Farith Salvatierra en la guitarra.

El concierto permitirá escuchar una combinación de instrumentos de percusión afroperuana, arreglos de jazz y sonoridades latinoamericanas.

Corina Bartra y su trayectoria internacional en el jazz

La artista peruana ha desarrollado parte de su carrera musical en Estados Unidos, donde realizó estudios superiores especializados en percusión, jazz e interpretación vocal.

Bartra estudió en Long Island University y Mannes College of Music, en Nueva York, y obtuvo una maestría en interpretación vocal en Queens College.

A lo largo de su trayectoria ha compartido escenarios y proyectos con músicos internacionales como Kirk Lightsey, Santi Debriano, Steve Berrios, Vince Cherico y Cliff Korman.

Su propuesta artística ha sido presentada en diferentes espacios culturales de Europa y Estados Unidos, contribuyendo a la difusión de los ritmos afroperuanos mediante el jazz.

Cantante peruana ha recibido reconocimientos de la crítica internacional

La producción musical de Corina Bartra ha recibido comentarios de especialistas y críticos internacionales, quienes han destacado su manera de combinar distintos idiomas y estilos musicales.

Entre ellos figura Keith “MuzikMan” Hannaleck, crítico musical estadounidense, quien ha resaltado la presencia del inglés y el español en sus interpretaciones y la diversidad de elementos que incorpora en sus composiciones.

Esta combinación de influencias forma parte de la propuesta que la artista presentará nuevamente ante el público peruano.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Corina Bartra en Lima?

El concierto se realizará el viernes 27 de noviembre, de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., en Jazz Zone, ubicado en la avenida La Paz 656, Miraflores.

Las personas interesadas en asistir pueden solicitar información sobre entradas y reservaciones a los teléfonos 994 080 085 y 998 675 432.

La presentación marcará el retorno de Corina Bartra a los escenarios limeños con una propuesta centrada en el jazz afroperuano y su encuentro con diferentes tradiciones musicales latinoamericanas.