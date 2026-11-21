Los venezolanos Chino y Nacho se presentarán en su tierra natal por primera vez en una década el próximo 14 de febrero, en un concierto que abrirá una gira internacional con motivo de los 20 años de su debut como grupo y que se suma a la tendencia de otros artistas latinos por volver a poner al país llanero en su agenda.

Entre esos cantantes que retornan a Venezuela destacan Shakira, que se presentará el 16 y 17 de enero en Caracas por primera vez en casi 16 años, y Marc Anthony, cuyo concierto -tras 13 años de espera- será el próximo 4 de febrero, también en la capital venezolana.

En el caso de Chino y Nacho, ambos artistas, autores de “Andas en mi cabeza” y “Me voy enamorando”, se presentarán en la ciudad venezolana de Valencia, donde comenzaron su historia musical en 2007, e iniciarán el “Radio Venezuela World Tour 2027” para celebrar “dos décadas de música, recuerdos y canciones que han acompañado a diversas generaciones”, señala un comunicado.

El concierto, según la nota, exaltará el significado de regresar a la ciudad donde todo comenzó y supondrá una oportunidad para “reencontrarse con sus raíces, celebrar y volver a compartir su música con el público venezolano”.

Tras el lanzamiento de “Radio Venezuela” en abril de este año, el dúo presentó el pasado octubre el segundo volumen, “Radio Venezuela: fresco”, con una “nueva generación de artistas, quienes están construyendo su propio camino, explorando sonidos actuales y llevando la identidad musical” del país a nuevos públicos.

Shakira

Cientos de fanáticos han hecho colas esta semana a las afueras del estadio Simón Bolívar, en Caracas, para intentar comprar entradas para los dos conciertos de Shakira en enero.