Una jornada marcada por el malestar ciudadano se vivió durante la sesión de Concejo Municipal de Nasca, encabezada por el alcalde provincial, Jorge Bravo, realizada el jueves 19 de noviembre, que terminó suspendida debido a los incidentes registrados durante su desarrollo. Varios ciudadanos tomaron la palabra para expresar sus cuestionamientos a la gestión municipal y exigir respuestas sobre problemas que consideran prioritarios para la provincia.

Cuestionan gestión

Una de las intervenciones fue el de la ciudadana Guadalupe León, quien solicitó al pleno del Concejo información y explicaciones sobre la situación de la seguridad ciudadana y el destino de los terrenos que fueron donados para la construcción del hospital. Asimismo, dirigió un mensaje a los regidores y los exhortó a mantener el respeto hacia la población, recordándoles que las autoridades también deben respetar a los ciudadanos si esperan recibir el mismo trato.

La falta de agua fue uno de los reclamos que más se hizo sentir durante la sesión. Los participantes cuestionaron que, pese al paso de las gestiones municipales, la provincia continúe enfrentando dificultades para acceder a este servicio básico.

La seguridad ciudadana también estuvo entre las principales preocupaciones. Una de las ciudadanas manifestó su temor por los robos que afectan a los vecinos, incluso a quienes retornan de viaje durante la madrugada. En su intervención hizo referencia a la situación que se vive en Cajuca y reclamó mayores acciones para garantizar la tranquilidad de las familias.

Asimismo, los vecinos reclamaron mayor fiscalización de las obras y explicaciones sobre los proyectos ejecutados y pendientes. También hicieron referencia a cuestionamientos relacionados con terrenos de la parcela 3 y solicitudes de liberación de áreas ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

Los cuestionamientos también alcanzaron a algunos regidores, a quienes ciudadanos reclamaron una mayor participación en las labores de fiscalización. Durante la sesión, los participantes cuestionaron que sus representantes no soliciten mayores explicaciones sobre los asuntos que afectan a la provincia.

Tras los incidentes, los vecinos convocaron a los presentes a mantenerse reunidos y plantearon trasladar sus reclamos hasta las afueras de la municipalidad de Nasca.

En tanto, la Municipalidad Provincial de Nasca informó a la ciudadanía sobre el desarrollo de la Sesión de Concejo Municipal N.° 021-2026-GSG y las circunstancias que motivaron su suspensión.

“Durante la sesión de hoy, se registraron reiteradas interrupciones por parte de algunos asistentes, quienes, mediante expresiones en voz alta, gritos y manifestaciones fuera del turno correspondiente, interrumpieron las intervenciones del alcalde y de los regidores, dificultando el normal desarrollo de la reunión. Cabe señalar que, en reiteradas oportunidades, el alcalde provincial, en su condición de presidente del Concejo Municipal, exhortó a los asistentes a mantener el orden y respetar los turnos de intervención, precisando que se les brindaría el espacio correspondiente para expresar sus inquietudes y opiniones”, se indicó en un comunicado.

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