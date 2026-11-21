Un nuevo hecho de sangre vuelve a encender las alarmas por la criminalidad en la provincia de Pisco. La noche del jueves 19 de noviembre, alrededor de las 10:00 p. m., una persona identificada como Ithan Jesús Olemar Campana (23), conocido con el alias de “Ithan”, fue asesinado a balazos en el asentamiento humano Cinova. Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento, con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Homicidio en la zona

De acuerdo con la información policial preliminar, durante las diligencias realizadas en la escena del crimen, los efectivos habrían encontrado más de 14 casquillos de bala, evidencias que revelarían la intensidad del ataque armado. La Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes y las pericias para recoger elementos que permitan reconstruir la secuencia del homicidio e identificar a los responsables.

Según fuentes policiales, la víctima sería presuntamente vinculada a la organización criminal denominada “Los paperos”. Asimismo, una de las hipótesis que se maneja sobre el móvil del asesinato estaría relacionada con una supuesta disputa entre bandas criminales por el control del cobro de cupos y extorsiones a transportistas.

La información policial también señala que el joven era buscado por los agentes desde el pasado 30 de julio, cuando logró escapar de un inmueble durante una intervención en la que fue detenida su conviviente de 21 años. En aquella operación se habrían encontrado chalecos antibalas, armas de fuego, municiones, granadas y otros objetos presuntamente vinculados a actividades delictivas.

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