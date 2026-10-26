Un joven de 28 años perdió la vida luego de resultar herido por impactos de bala mientras participaba en una reunión social en una vivienda de la urbanización San Isidro, en la provincia de Pisco. La víctima fue identificada como Aldair Gerardo Pasache Peña, quien fue auxiliado y trasladado al hospital por una unidad de Serenazgo aproximadamente a las 11:30 de la noche del sábado 24 de octubre.

Muerte violenta

Pese a que el joven llegó con vida al nosocomio, la madrugada del domingo 25 se informó sobre su fallecimiento. Hasta el momento, las circunstancias en las que se produjo el ataque son materia de investigación por parte de la Policía Nacional.

Según información policial, en el año 2019, Pasache Peña fue detenido junto a otras dos personas, entre ellas un menor de 16 años, durante una intervención realizada cuando se desplazaban en una motocicleta lineal negra de marca Pulsar, que era robada.

Los agentes les ordenaron detenerse y los sujetos desataron una persecución que hizo que la motocicleta sufriera un despiste y una volcadura.

Detuvieron a Pasache Peña y se le incautó una pistola marca Baikal, con número de serie POK5572 y una munición en la recámara, además de una cacerina con nueve proyectiles, un chaleco antibalas negro de marca Cadiggan, modelo 104, y 44 envoltorios de presunta pasta básica de cocaína.

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