El Poder Judicial dispuso medidas de coerción contra varios de los investigados por el violento asalto ocurrido en la urbanización San Ildefonso, en el distrito de La Tinguiña (Ica), donde un taxista de 56 años resultó gravemente herido tras recibir disparos durante un intento de robo de su vehículo.

Ataque criminal

La decisión judicial comprende seis meses de prisión preventiva para uno de los principales investigados, identificado como Stefhano R. Pérez M. (22), quien será recluido en el penal de Cachiche. Asimismo, tres adolescentes de 15, 16 y 17 años cumplirán cuatro meses de internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Maranga. Una cuarta investigada Biane B. Campos de 22 años, afrontará el proceso en libertad.

El caso se remonta a la noche del martes 9 de junio. El conductor Julio Armando Vega Seminario, trabajaba en su taxi en la ciudad de Ica y realizaba una carrera desde el sector de la curva de Parcona con destino a San Ildefonso.

Una adolescente habría solicitado el servicio de taxi y durante el trayecto realizó el pago de 7 soles, que era parte del total. Al llegar al destino, solicitaron al conductor que permaneciera unos minutos más mientras completaban el monto acordado por el viaje. En ese tiempo aparecieron dos sujetos, quienes se acercaron violentamente al auto y amenazaron al chofer, para luego dispararle sin piedad.

Uno de los proyectiles impactó en la zona del rostro, específicamente en la mandíbula, mientras que otro alcanzó uno de sus brazos. Las lesiones provocaron que el taxista quedara tendido en la vía pública en estado crítico, perdiendo abundante sangre, siendo trasladado de emergencia al hospital. Posteriormente, debido a la complejidad de las heridas, fue derivada al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en Lima, donde continúa internado bajo observación especializada.

Familiares informaron que el estado de salud del conductor sigue siendo delicado. Los especialistas aún no han podido realizar una cirugía reconstructiva en la mandíbula debido a la inflamación generada por el impacto de bala. Además, se estima que deberá someterse a múltiples procedimientos quirúrgicos y a un prolongado proceso de recuperación.

Tras el ataque, agentes policiales iniciaron un operativo de búsqueda que se extendió por diversos puntos de la provincia de Ica. Como resultado de estas acciones fueron intervenidas cinco personas, entre ellas tres menores de edad, quienes son investigadas por su presunta participación en una organización vinculada al robo de vehículos bajo la modalidad conocida como “falso pasajero”.

No obstante, una de las principales interrogantes del caso aún permanece sin respuesta. Las autoridades continúan trabajando para determinar quién efectuó el disparo que dejó gravemente herido al taxista, ya que hasta el momento no se ha establecido con certeza si el autor material fue alguno de los menores intervenidos o uno de los adultos involucrados.

En tanto, familiares de Vega Seminario han solicitado que el caso sea sancionado con todo el peso de la ley. Señalan que la víctima es el principal sostén económico de su hogar y responsable de la manutención de dos menores de edad, situación que se ha visto seriamente afectada tras el atentado criminal.

El abogado de la familia anunció que presentará un recurso de apelación contra la resolución judicial, al considerar que el plazo de prisión preventiva impuesto a los investigados no guarda proporción con la gravedad de los hechos.

EL DATO: Integrarían la banda criminal “Los lobos del crimen” implicada en robos bajo la modalidad de falso pasajero.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO