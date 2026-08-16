Era un día miércoles del 15 de agosto del año 2007, a las 6:41 de la tarde cuando la tierra comenzó a temblar. Han pasado 19 años de la tragedia que devastó la región Ica.

Recuerdan a sus seres queridos

El terremoto fue de 7.9 y aunque su epicentro se localizó en Pisco, en Chincha hubo decenas de pérdidas de vidas humanas y casas destruidas. Las familias de las víctimas de la tragedia ayer acudieron al cementerio de la provincia para rendir homenaje a los hombres y mujeres que dejaron de existir ese día.

Algunas personas murieron debido a la caída de las paredes en el momento que salían de sus casas. Otros pasaron a la posteridad siendo héroes al ayudar en la evacuación de los más vulnerables. Han pasado 19 años desde esa fecha y para los deudos parece que fue ayer cuando ocurrió el terremoto. En homenaje a las víctimas sus tumbas lucieron vistosas flores.

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