Un incendio registrado la mañana de este sábado afectó gravemente la librería Arquin, ubicada en la avenida Ayabaca, en el centro de la provincia de Ica.

Incendio devastador

Las llamas se propagaron por el establecimiento dedicado a la venta de útiles, materiales de papelería, impresiones y otros productos, generando alarma entre estudiantes, comerciantes, vecinos y transeúntes de la zona.

Según los primeros reportes, un presunto cortocircuito habría originado el siniestro, aunque las causas deberán ser determinadas oficialmente. El fuego y la intensa presencia de humo amenazaban con extenderse hacia los establecimientos colindantes, mientras gran parte del material almacenado y mobiliario del negocio era alcanzado por las llamas.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Compañía de Bomberos Salvadora N.° 22, junto con bomberos de La Tinguiña y personal de Serenazgo, quienes desplegaron acciones para controlar la emergencia y evitar su propagación. Tras varios esfuerzos, el fuego fue controlado, reduciendo el riesgo de que el incendio alcanzara otros predios ubicados en esta concurrida zona de la avenida Ayabaca.

Una vez sofocadas las llamas, se realizó una inspección para determinar si parte de la mercadería podía ser recuperada; sin embargo, los reportes preliminares señalan que no se habría logrado rescatar el material afectado, dejando importantes pérdidas en el establecimiento. Las autoridades deberán determinar las causas exactas del incendio y evaluar la magnitud total de los daños ocasionados.

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