Una emergencia se registró en el sector Santa Rosa, en La Tierra Prometida, Ica, luego de que la explosión de un balón de gas de 10 kilogramos provocara un incendio en la zona, generando momentos de preocupación entre los vecinos.

Siniestro en la zona

Tras recibir la alerta, integrantes de la compañía de bomberos Salvadora Ica N.° 22 acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia y controlar las llamas, debido al riesgo de que el fuego pudiera propagarse hacia viviendas u otros espacios cercanos.

La intervención estuvo a cargo del bombero David Ferrer Aivar, quien dirigió las labores de atención y brindó las recomendaciones correspondientes a las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la información proporcionada, el balón involucrado contenía gas licuado de petróleo (GLP) y tenía una capacidad de 10 kilogramos. La explosión habría desencadenado el incendio, generando una situación de riesgo para los vecinos y los bomberos que llegaron para controlar la emergencia.

Una vez sofocado el fuego, los hombres de rojo realizaron trabajos de remoción de escombros y verificación del área afectada, con el objetivo de descartar otros peligros y evitar que se produjera una nueva emergencia.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO