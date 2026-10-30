Momentos de pánico se vivieron ayer por la tarde en el sector El Molino, en la provincia de Pisco, luego de que vecinos reportaran haber escuchado más de 15 disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la capilla de la zona. Se trataba de un homicidio.

Muerte violenta

Minutos después de las detonaciones, un joven fue encontrado tendido sobre el pavimento y sin signos vitales. La víctima fue identificada como Alexis Yovanni Palacios Hernández, de 28 años, quien fue atacado por sujetos desconocidos.

De acuerdo con las primeras versiones, individuos que se desplazaban a bordo de una motocicleta tipo scooter habrían efectuado la ráfaga de disparos contra el joven y posteriormente escapado raudamente con rumbo desconocido, causando la muerte del ciudadano en la puerta de su vivienda.

El cuerpo sin vida permaneció durante varios minutos en el lugar, mientras se esperaba la llegada de representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cadáver.

Efectivos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

EL DATO: Información preliminar señala que la víctima estuvo recluído en el penal. Se presume un ajuste de cuentas en la provincia pisqueña.

LA CIFRA: 82 muertes violentas por homicidio se registran en la región Ica, en lo que va del año 2026.

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