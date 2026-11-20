El Convento de Ocopa es uno de los lugares con más historia de la región Junín. Ubicada en la provincia de Concepción recientemente cumplió 300 años y constantemente recibe cientos de visitantes que aprecian la belleza de su arquitectura. Sin embargo, muchas personas con discapacidad visual nunca han podido contemplarla.

Como una alternativa para ellos, un joven universitario creó una maqueta táctil a escala impresa en 3D en los laboratorios de fabricación digital del campus Huancayo de la Universidad Continental.

Waldir Huincho Villanueva, estudiante de Arquitectura de dicha casa de estudios, desarrolló este proyecto con el propósito de facilitar el reconocimiento de este patrimonio histórico y arquitectónico a personas con discapacidad visual.

La réplica del convento, que ya se encuentra disponible en el mismo recinto, integra una representación volumétrica a escala 1:75, planimetría táctil, leyendas en braille y lectoescritura en relieve, así como módulos extraíbles que permiten explorar con mayor detalle los espacios y elementos arquitectónicos del conjunto.

“La maqueta final está compuesta por 520 piezas y representa la iglesia, la hospedería, patios, claustros y otros sectores del convento”, sostiene Waldir Huincho.

Para la fabricación de los componentes en 3D, se emplearon tecnologías de fabricación digital y materiales como el filamento PLA, lo que permitió producir piezas con texturas, alturas y relieves orientados a la exploración táctil.

La maqueta táctil fue evaluada en dos etapas por personas con discapacidad visual. En la validación final, los participantes lograron reconocer elementos como la iglesia, torres, arcos, fachadas, patios y piletas.

“La validación obtuvo una valoración global de 4,45 sobre 5, destacando la diferenciación de texturas, alturas y relieves, así como la relación entre la maqueta, la planimetría y la leyenda táctil”, destaca Waldir Huincho.

Actualmente, la maqueta accesible se encuentra instalada en el mismo Convento de Santa Rosa de Ocopa como recurso de interacción táctil para visitantes. La iniciativa evidencia cómo la fabricación digital puede contribuir a una difusión más accesible e inclusiva del patrimonio cultural de Junín.