A falta de noventa minutos para el cierre, Sport Huancayo depende de sí mismo para conseguir el título del Torneo Clausura, mientras Universitario y Sporting Cristal esperan que el otro tropiece para arrebatarse el trofeo. Desde el otro extremo, Alianza Lima, ya clasificado a la gran final, solo aguardará a su rival, aunque el panorama está ajustado.

Sport Huancayo llega como único líder con 34 puntos y una diferencia de goles de +9, si gana, pasa a la semifinal contra Universitario (segundo puesto del Acumulado), por el pase a la final. En cambio, si triunfan los ‘cremas’ (32 puntos, +11), encabezan la tabla del Clausura y pasarían directo a la final, siempre y cuando Sporting Cristal (32 puntos, +17) tropiece o empate ante Cienciano, de lo contrario, los rimenses clasifican a la semifinal. Ambos duelos se jugarán el 22 de noviembre a las 3:00 p. m.

Sport Huancayo vs. Universitario: el duelo directo por el título

Este encuentro tendrá lugar a las 3:00 p. m. en el estadio de Huancayo. El equipo dirigido por Richard Pellejero atraviesa un momento excepcional con nueve victorias en sus últimos diez partidos, pasando de pelear la permanencia a estar a un triunfo de salir campeón y clasificar directo a la Copa Libertadores. Los locales confían en el desequilibrio de Javier Sanguinetti y Daniel Porozo, autores de los goles en el reciente 2-1 sobre Cienciano en Cusco.

Universitario, por su parte, llega con la obligación de dar el golpe en la altura y esperar que Sporting Cristal no gane para quedarse con el Clausura. El equipo de Fabián Bustos complicó sus opciones tras ceder dos empates seguidos en Lima, pero confía en la racha goleadora de Gianluca Lapadula y Álex Valera. Según Betano, el triunfo de Sport Huancayo paga 1.98 (48% de probabilidad), el empate cotiza en 3.80 y la victoria de Universitario entrega una cuota de 3.40 (28%).

Sporting Cristal vs. Cienciano: ganar en casa y esperar resultados

Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera llega encendido tras coronarse campeón de la Copa de la Liga 2026, donde superó 2-0 a Alianza Atlético con goles de Rafael Lutiger y Santiago González. Para meterse a las semifinales de la temporada, necesita sumar los tres puntos y qué mejor que bajo el liderazgo y remate de larga distancia de Yoshimar Yotún.

Al frente estará un Cienciano que ya aseguró su presencia en torneos internacionales para el próximo año y jugará sin presiones en Lima. La gran carta de peligro del equipo cusqueño será el delantero Carlos Garcés. De acuerdo con Betano, la victoria de Sporting Cristal tiene una probabilidad de 68% y paga 1.39, el empate cotiza en 5.10, y el triunfo visitante de Cienciano entrega una cuota de 7.10.