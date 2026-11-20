El jueves 19 de noviembre comenzará a desarrollarse la vigésimo primera edición del campeonato juvenil que coronará a un nuevo campeón ante la ausencia de Portugal. Nigeria, máximo ganador histórico de la categoría con seis títulos, es otro de los grandes seleccionados ausentes. Por CONMEBOL participarán Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.
La Copa Mundial Sub-17 volverá a disputarse con el formato ampliado de 48 selecciones instaurado recientemente por la FIFA. Los equipos estarán distribuidos en 12 grupos de cuatro integrantes y los dos mejores de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. En total, se disputarán 104 partidos a lo largo de 25 días de competencia. DSPORTS ofrecerá la cobertura más completa a través de sus señales.
|DÍA
|HORA
|PARTIDO
|SEÑAL
|STREAMING
|Jueves 19
|9:00 a. m.
|Arabia Saudita vs. Uruguay
|DSPORTS Canal 610/1610 HD
|DGO
|Jueves 19
|8:00 a. m.
|Nueva Caledonia vs. Ecuador
|DSPORTS2 Canal 612/1612 HD
|DGO
|Jueves 19
|11:00 a. m.
|Argentina vs. Australia
|DSPORTS+ Canal 613/1613 HD
|DGO
|Viernes 20
|9:00 a. m.
|España vs. China
|DSPORTS2 Canal 612/1612 HD
|DGO
|Viernes 20
|10:00 a. m.
|Italia vs. Jamaica
|DSPORTS+ Canal 613/1613 HD
|DGO
|Sábado 21
|7:30 a. m.
|Japón vs. Colombia
|DSPORTS2 Canal 612/1612 HD
|DGO
|Sábado 21
|8:30 a. m.
|Camerún vs. Venezuela
|DSPORTS+ Canal 613/1613 HD
|DGO
|Sábado 21
|10:30 a. m.
|Chile vs. Argelia
|DSPORTS+ Canal 613/1613 HD
|DGO
|Sábado 21
|10:00 a. m.
|Brasil vs. República de Irlanda
|DSPORTS Canal 614/1614 HD
|DGO
|Domingo 22
|10:30 a. m.
|Uruguay vs. Haití
|DSPORTS Canal 610/1610 HD
|DGO
|Domingo 22
|8:00 a. m.
|Ecuador vs. Uganda
|DSPORTS2 Canal 612/1612 HD
|DGO
|Domingo 22
|10:30 a. m.
|Argentina vs. Mozambique
|DSPORTS+ Canal 613/1613 HD
|DGO
|Lunes 23
|7:30 a. m.
|España vs. Fiyi
|DSPORTS Canal 610/1610 HD
|DGO
|Lunes 23
|9:30 a. m.
|Italia vs. Costa de Marfil
|DSPORTS Canal 610/1610 HD
|DGO
|Martes 24
|7:30 a. m.
|Venezuela vs. Rumania
|DSPORTS Canal 610/1610 HD
|DGO
|Martes 24
|10:30 a. m.
|Honduras vs. Colombia
|DSPORTS Canal 610/1610 HD
|DGO
|Martes 24
|9:30 a. m.
|Estados Unidos vs. Chile
|DSPORTS+ Canal 613/1613 HD
|DGO
|Martes 24
|10:00 a. m.
|Brasil vs. Tanzania
|DSPORTS Canal 614/1614 HD
|DGO
|Miércoles 25
|8:30 a. m.
|Uruguay vs. Francia
|DSPORTS Canal 610/1610 HD
|DGO
|Miércoles 25
|7:30 a. m.
|Ecuador vs. República de Corea
|DSPORTS2 Canal 612/1612 HD
|DGO
|Miércoles 25
|10:30 a. m.
|Dinamarca vs. Argentina
|DSPORTS+ Canal 613/1613 HD
|DGO
|Jueves 26
|10:00 a. m.
|Marruecos vs. España
|DSPORTS Canal 610/1610 HD
|DGO
|Jueves 26
|9:00 a. m.
|Uzbekistán vs. Italia
|DSPORTS+ Canal 613/1613 HD
|DGO
|Viernes 27
|8:00 a. m.
|Colombia vs. Serbia
|DSPORTS Canal 610/1610 HD
|DGO
|Viernes 27
|10:00 a. m.
|Montenegro vs. Chile
|DSPORTS Canal 610/1610 HD
|DGO
|Viernes 27
|9:00 a. m.
|Costa Rica vs. Brasil
|DSPORTS+ Canal 613/1613 HD
|DGO
|Viernes 27
|11:00 a. m.
|Venezuela vs. México
|DSPORTS+ Canal 613/1613 HD
|DGO
En esta edición, las selecciones de España, Francia y Brasil se perfilan como las favoritas para el título.