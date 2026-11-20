La captura de Jolín Bazán Valderrama, alias ‘Jolín’, en Ecuador pone nuevamente bajo atención a La Nueva Jauría, organización criminal que operaba en la región La Libertad y que era liderada por el detenido.
Alias ‘Jolín’ era requerido por las autoridades peruanas luego de recibir una condena a cadena perpetua por el secuestro y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado.
La Nueva Jauría mantenía una rivalidad directa con Los Pulpos. Según la información difundida durante la transmisión, Bazán Valderrama también habría integrado esta última organización antes de liderar su propia agrupación criminal.
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