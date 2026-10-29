Un nuevo hecho de sangre conmociona a la provincia de Pisco la noche del martes, luego de que Joe Daniel Olaguibel Huamán de 27 años, y exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), fuera asesinado a balazos en la vía pública, en el sector González Prada. El ataque se habría registrado en inmediaciones de la intersección con las avenidas Manuel González Prada y San Valentín, cerca de la urbanización Ballestas.

Ataque a balazos

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima habría regresado de participar en un encuentro deportivo junto a un grupo de amigos y se encontraba cerca de su vivienda cuando fue interceptada por un sujeto cuya identidad aún no ha sido establecida. En circunstancias que son materia de investigación, el desconocido habría desenfundado un arma de fuego y disparado contra el joven a corta distancia, para luego escapar con rumbo desconocido.

El violento episodio ocurrió en plena vía pública, causando consternación entre los residentes de la zona. Tras conocerse el asesinato, surgieron interrogantes sobre el móvil del crimen y las circunstancias que rodearon el atentado.

Según información preliminar, Olaguibel Huamán habría pertenecido a la Policía Nacional y dejado la institución aproximadamente tres meses antes del crimen. Asimismo, se ha señalado que habría prestado servicios en la comisaría de San Andrés.

Personal policial y peritos de Criminalística deberán realizar las diligencias correspondientes, entre ellas la recopilación de evidencias, el análisis de posibles indicios balísticos, la revisión de cámaras de videovigilancia y la toma de declaraciones a eventuales testigos.

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