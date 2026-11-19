Walter Tandazo, mediocampista de FBC Melgar, destacó la actitud y el esfuerzo de sus compañeros en el empate 1-1 frente a Alianza Atlético de Sullana, por la fecha 17 del Torneo Clausura. El futbolista confirmó que ocho integrantes del plantel presentaron infecciones estomacales en la previa del encuentro, situación que afectó las condiciones físicas del equipo.

El volante reconoció que los rumores sobre los problemas de salud dentro del plantel eran ciertos y explicó que varios jugadores llegaron al compromiso sin encontrarse en óptimas condiciones. “Hubo ocho jugadores que, a pesar de que estuvieron mal, nos dimos íntegro. Creo que eso se vio durante casi todo el partido”, señaló.

A pesar de estas dificultades, Tandazo resaltó el compromiso de sus compañeros, quienes además tuvieron que afrontar gran parte del encuentro con un futbolista menos, luego de la expulsión de un jugador rojinegro a los 10 minutos.

“Creo que todos corrimos, todos metimos y nunca fuimos para atrás”, expresó, en referencia a la entrega del equipo durante el compromiso disputado en el estadio Campeones del 36.

Por otro lado, al evaluar su temporada con Melgar, el mediocampista señaló que viene manteniendo actuaciones regulares, aunque reconoció que el equipo debe mejorar en el aspecto colectivo e institucional. “Nos está faltando dar ese plus, tener esa jerarquía, porque tenemos plantel y el club nos brinda todo para poder pelear el campeonato todos los años”, sostuvo.