La arequipeña Samantha Perea Mandujan sigue escribiendo su nombre en el taekwondo nacional. En su última participación conquistó la medalla de oro durante la tercera edición de la Copa Panamericana Kukkiwon 2026, la cual se llevó a cabo el 14 y 15 de noviembre.

Perea compitió en la categoría de 37 kilos, donde tuvo dos combates, ambos ganados, que le permitieron subir a lo más alto del podio y llevarse la medalla de oro.

Integrante de Peru National Team, Samantha logró el primer lugar, seguido de Maryori More Hernández y Anthonella Villa Herrera.

“Me siento nuevamente feliz y contenta por ver cada entrenamiento y sacrificio en mi desempeño y me siento muy orgullosa de poder recibir ese reconocimiento en base a mi esfuerzo, dedicación y amor en este deporte. Ahora se vienen nuevos retos como el Grand Slam y me seguiré esforzando porque aún hay un largo camino por recorrer”, relató Samantha.

DISTINCIÓN

Su desempeño no pasó desapercibido, ya que al cierre del certamen, los organizadores la distingueron como la mejor deportista femenina del Kyorugui.

La arequipeña Samantha Perea obtuvo el primer lugar en un campeonato en Lima. Foto: GEC.

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Sumado a este hito, la joven arequipeña consiguió otra medalla de oro en un campeonato escolar que se realizó en Cusco. Asimismo, su hermano Samuel Perea obtuvo su medalla de bronce.