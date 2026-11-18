Con un jugador menos desde los 10 minutos del primer tiempo, FBC Melgar consiguió un valioso empate 1-1 frente a Alianza Atlético de Sullana, en el estadio Campeones del 36, por la fecha 17 del Torneo Clausura. El equipo arequipeño tuvo que afrontar gran parte del encuentro en inferioridad numérica, soportar la presión del conjunto local y jugar bajo una temperatura elevada, poco habitual para los futbolistas rojinegros.

Melgar comenzó de la mejor manera y abrió el marcador apenas a los cinco minutos. Cristian Bordacahar aprovechó un despeje para vencer al guardameta rival y poner el 1-0. El atacante argentino-peruano alcanzó su octavo gol de la temporada y cerró el año con una buena actuación, luego de que la administración del club le renovara su contrato por dos temporadas más.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. A los 10 minutos, el árbitro Edwin Ordóñez expulsó a Nicolás Quagliata, uno de los principales generadores de fútbol del equipo rojinegro. La decisión obligó a Melgar a replantear su estrategia y afrontar prácticamente todo el compromiso con diez jugadores, ante un Alianza Atlético que buscaba aprovechar la ventaja numérica para quedarse con los tres puntos.

Pese a las dificultades, el equipo dirigido por Miguel Rondelli resistió los ataques del cuadro sullanense y mantuvo la ventaja hasta los minutos finales. Una de las particularidades del encuentro fue que el entrenador no realizó modificaciones en el once titular, mientras que el banco de suplentes estuvo integrado por futbolistas del equipo de reserva que participa en la Liga 3.

Cuando parecía que Melgar se llevaba la victoria, Jairo Molina apareció a los 90 minutos para marcar el empate definitivo.

Con este resultado, FBC Melgar terminó momentáneamente en el quinto lugar del Torneo Clausura con 30 puntos y ocupa el tercer puesto de la tabla acumulada con 58 unidades. De esta manera, el conjunto arequipeño aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027.