El alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, confirmó que mantendrá su cargo de regidor metropolitano de Lima para el que fue elegido por votación popular, pese a haber renunciado a su militancia en Renovación Popular.

En entrevista con Canal N, aclaró que su dimisión comprende únicamente su afiliación partidaria y que nadie le ha solicitado dejar su próxima función en el Concejo Metropolitano. Asimismo, al ser consultado sobre las versiones de una eventual sucesión en la Alcaldía de Lima por parte de Jeanette Alonzo, señaló que se está “subestimando la inteligencia de la señora”.

Gálvez explicó que presentó su carta de renuncia a Renovación Popular el lunes 16 de noviembre, a las 2:00 p. m., dirigida a Rafael López Aliaga, a quien solicitó mantenerla en reserva hasta sostener una reunión personal. Sin embargo, criticó que el documento se haya difundido en redes sociales a menos de dos horas después.

Según relató, López Aliaga le pidió renunciar mediante WhatsApp el domingo anterior, luego de un intercambio sobre presuntas informaciones tergiversadas relacionadas con trabajadores y funcionarios de Jesús María que postularon por otras agrupaciones políticas. El alcalde también rechazó las versiones sobre supuestos actos de corrupción en su gestión y una presunta expulsión del partido.

Campo de Marte

Por otro lado, informó que las obras de rehabilitación del Campo de Marte registran un avance de entre 70 % y 75 %, tras los retrasos ocasionados por el incumplimiento de la anterior empresa contratista.

Reconoció que hubo tensiones con funcionarios de Invermet por las demoras administrativas y el deterioro de las áreas verdes.

De cara a su próxima función como regidor metropolitano, Gálvez indicó que respaldará los proyectos que beneficien a Lima, aunque también podrá abstenerse o votar en contra de las iniciativas que considere incorrectas o poco claras. Entre sus prioridades mencionó gestionar la culminación de los trabajos del Campo de Marte.

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