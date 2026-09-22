A pocas semanas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la campaña electoral también repercute en el funcionamiento de los concejos provinciales de la región Ica. Regidores en ejercicio vuelven a participar en los comicios del próximo 4 de octubre, algunos de ellos tras solicitar licencia para disputar alcaldías, consejerías regionales, vicegobernaciones o nuevamente ser regidores. Las sesiones pueden continuar mientras exista el quórum reglamentario, aunque en determinados casos no cuentan temporalmente con todos sus integrantes titulares.

Dejan las sesiones de concejo

En la provincia de Ica se concentra parte de estas candidaturas. la regidora provincial Leydy Joanna Loayza Mendoza es candidata a la alcaldía provincial de Ica, mientras Carlos Ponce Aparicio pretende continuar como regidor provincial.

También aparecen Celia Noemí Ágreda de Raffo, actual regidora provincial que participa nuevamente en las ERM 2026 para volver a ser concejal, y Silvia Janette Bertolotti Acosta, integrante del actual concejo que compite por la vicegobernación regional. A ellas se suma Yessica Puchuri Manco, también regidora provincial que es candidata esta vez a consejera regional.

Otra regidora que también ha deja el sillón concejal es Nelida Cecilia García Ramos, quien es candidata a la alcaldía distrital de Subtanjalla, jurisdicción donde ya tuvo una gestión municipal como alcaldesa. En todos los casos los regidores han pedido licencia, excepto Ponce Aparicio.

En Chincha también existen regidores provinciales que buscan el continuismo politico. Jesús Luis Quispe Guerra participa como candidato a la alcaldía provincial de Chincha; Mayra de Luren Mendoza Gallardo busca llegar al Consejo Regional por Chincha; mientras Luz Elena Carbó Travi de Modonese participa nuevamente en el proceso electoral para ser regidora provincial de Chincha.

El escenario más marcado se encuentra en Nasca, donde cuatro de los nueve regidores provinciales obtuvieron licencia. Se trata de Milagros Verónika Salazar Vega de Fuentes, Lupe Diana Cotaquispe Villena, Sara Milagros Espinoza Gutiérrez y Juan Brian Huamán Reyes.

En distritos

En tanto, en los municipios distritales el panorama es similar. En el caso de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo (Chincha), se quedó sin menos de la mitad de regidores titulares. El 3 de setiembre fue la última vez en la que las autoridades municipales estuvieron en el cargo antes de entrar en periodo de licencia por el plazo de 30 días con fines electorales.

En el distrito más grande de la región Ica, el primer regidor Ángel Vega Valentín inició su licencia con miras a alcanzar la alcaldía del municipio de Pueblo Nuevo. Otro concejal que tiene el mismo objetivo es Hebert Quiroz Almeyda. Mientras que sus homólogos Alcides de la Cruz Luyo, Edwin Aburto Saravia y Lizett Torres Baca postulan, nuevamente, al cargo de regidor, cada uno en distinta tienda política.

De esta manera, la participación electoral de regidores en ejercicio presenta escenarios diferentes en las cinco provincias. Algunos buscan convertirse en alcaldes, otros pretenden llegar al Consejo Regional o continuar en una regiduría, mientras determinados integrantes han tenido que separarse temporalmente de sus funciones mediante licencia. No todos los candidatos están obligados a solicitarla, especialmente cuando buscan reelegirse en el mismo cargo.

EL DATO: Las sesiones de consejo se desarrollan solo con los regidores restantes, en algunos municipios con los accesitarios.

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