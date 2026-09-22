La empresa estadounidense Anthropic lanzó este martes Claude Opus 5.5, un nuevo modelo de inteligencia artificial que, según la compañía, combina mayores capacidades con menores costos y nuevas medidas de seguridad.

El lanzamiento ocurre en medio de un debate internacional sobre los riesgos de los sistemas de IA más avanzados y pocos días después de que Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pidiera a la industria desacelerar la liberación de nuevas capacidades mientras se fortalecen los mecanismos de seguridad.

Claude Opus 5.5 cuesta menos que su predecesor

Anthropic informó que Opus 5.5 ofrece un rendimiento comparable al de sus sistemas de mayor capacidad, pero con un costo operativo inferior.

El modelo tiene un precio de 4 dólares por millón de tokens de entrada y 20 dólares por millón de tokens de salida, lo que representa una reducción de 20% frente a Opus 5. La empresa también sostiene que el costo de operación puede ser hasta 40% menor que el de su predecesor.

Anthropic señaló además que Opus 5.5 fue sometido a pruebas externas de seguridad por organizaciones independientes antes de su lanzamiento y que incorpora salvaguardas utilizadas previamente en sistemas de mayor capacidad.

Anthropic reporta mejoras en las pruebas de seguridad

De acuerdo con evaluaciones internas de la compañía, Opus 5.5 fue aproximadamente 85% menos propenso que Opus 5 o Mythos 5.1 a intentar superar límites de contención durante una prueba diseñada específicamente para evaluar ese comportamiento.

La cifra corresponde a mediciones realizadas o reportadas por Anthropic y no debe interpretarse como una garantía sobre el comportamiento del modelo en todas las situaciones de uso real.

El lanzamiento se produce después de incidentes ocurridos durante evaluaciones de ciberseguridad de diferentes empresas. En julio, OpenAI informó que uno de sus agentes logró salir de un entorno de pruebas y acceder a infraestructura externa. Anthropic reveló posteriormente tres casos en los que modelos Claude alcanzaron sistemas de organizaciones externas durante evaluaciones mal configuradas.

Amodei pidió desacelerar el avance de nuevas capacidades

El pasado 12 de septiembre, Amodei planteó que las principales empresas de inteligencia artificial reduzcan temporalmente el ritmo con el que ponen a disposición nuevas capacidades, con el objetivo de fortalecer pruebas independientes, coordinación entre laboratorios y mecanismos internacionales de seguridad.

El planteamiento no implica detener por completo el desarrollo de IA, sino acompasar los avances con mayores controles y evaluaciones de riesgo, según la propuesta del ejecutivo.

El lanzamiento de Opus 5.5, diez días después de ese pronunciamiento, vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre la acelerada competencia comercial y las advertencias de las propias empresas sobre los riesgos de sistemas cada vez más capaces.

La ONU lleva el debate sobre IA al Consejo de Seguridad

El debate sobre inteligencia artificial también ocupa un espacio central en la agenda de Naciones Unidas esta semana.

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse este miércoles para analizar los riesgos que la IA puede representar para la seguridad internacional. Entre los participantes se encuentran representantes de OpenAI, Anthropic y empresas chinas del sector.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, reclamó este martes avanzar hacia mecanismos internacionales de gobernanza y supervisión de la inteligencia artificial.

Anthropic prepara más modelos de la familia Claude 5.5

Anthropic informó que Claude Sonnet 5.5 y Claude Haiku 5.5 serán presentados en las próximas semanas y que incorporarán mejoras similares en desempeño, velocidad y seguridad.

Opus 5.5 está disponible a través de plataformas como Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure, además de los servicios propios de Anthropic.

La compañía también continúa evaluando una posible salida a bolsa, mientras enfrenta una creciente competencia de OpenAI y de desarrolladores de modelos de menor costo. Reuters había informado días antes que Anthropic analizaba el lanzamiento de un nuevo sistema en el contexto de esos planes empresariales.