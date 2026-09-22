La Casa Blanca puso en marcha Trump TV, una señal digital creada para difundir discursos, declaraciones y actividades del presidente Donald Trump y de su administración. La plataforma comenzó sus transmisiones el lunes a las 7:00 p. m., según el horario de Washington, y ofrece contenidos de manera continua durante toda la semana.

El nuevo espacio utiliza material audiovisual producido por el Gobierno estadounidense y registros de actividades presidenciales. Entre sus primeras emisiones figuró un discurso que Trump ofreció el pasado 3 de julio en el monte Rushmore, además de imágenes de su investidura en enero de 2025.

IT'S LIVE. 📺🦅



TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place.



Not every big moment has made it on your tv, now it can.



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¿Cuál será la programación?

La señal fue diseñada para reunir contenidos institucionales y momentos destacados del mandato de Trump. Su programación incluye videos de archivo y material relacionado con las actividades del presidente y su equipo de Gobierno.

La Casa Blanca informó que las emisiones estarán disponibles las 24 horas del día y los siete días de la semana. El contenido puede ser seguido a través de internet mediante la plataforma oficial de la Presidencia estadounidense.

La puesta en marcha de Trump TV ocurre después de que la administración Trump restringiera el acceso de periodistas de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca. La medida generó una reacción de distintos medios estadounidenses, que cuestionaron las nuevas condiciones para la cobertura presidencial.

Como respuesta, ABC, CBS, Fox News y NBC suspendieron su participación en la cobertura conjunta de la sede presidencial. The Washington Post y The New York Times también anunciaron que dejarían de distribuir fotografías procedentes del denominado grupo de cobertura conjunta de la Casa Blanca.

Trump sostuvo que las medidas adoptadas por su administración están dirigidas contra la difusión de información que considera falsa. En una publicación en su cuenta de X, el presidente afirmó que no se trata de un ataque contra la prensa libre y señaló que su objetivo son las denominadas noticias falsas.

“La Casa Blanca no está iniciando un ataque contra la Prensa Libre, algo que yo atesoro. Está iniciando un ataque contra las NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un Cáncer en nuestros amados Estados Unidos de América...”