Arequipa: Diez proyectos innovadores recibirán S/1.6 millones de financiamiento

Ladrillos elaborados con materiales reciclados, un sistema para generar energía con biogás y energía solar, alimentos enriquecidos con hierro y una propuesta para proteger a las abejas son algunas de las iniciativas que recibirán financiamiento para desarrollarse en Arequipa.

En total, 10 proyectos de la región obtendrán más de S/1.6 millones en fondos no reembolsables de ProInnóvate, con el objetivo de mejorar la productividad y desarrollar nuevas soluciones en sectores como agroindustria, manufactura, turismo y tecnología.

Entre las propuestas seleccionadas está Eco Rumi, que busca fabricar ladrillos de alto rendimiento utilizando materias primas recicladas. También fue elegido un proyecto de Agrícola Santa María, que plantea utilizar biogás y energía solar para generar electricidad en agroindustrias rurales.

En el sector manufacturero, Ulitex Sole Perú trabajará en el reciclaje de residuos de EVA generados durante la fabricación de suelas. Mientras que Industria Biotecnológica del Sur desarrollará una alternativa biológica para controlar plagas agrícolas sin recurrir a métodos convencionales.

El financiamiento también llegará a iniciativas con un componente social y ambiental. Happy Ap desarrollará productos de panificación enriquecidos con hierro como una alternativa para contribuir a combatir la anemia. Por su parte, BEE Products trabajará en una pasta nutricional destinada a fortalecer a las abejas polinizadoras.

El turismo también forma parte de las propuestas. FLY plantea convertir los recorridos turísticos en experiencias aéreas, mientras que AlpaLuci Smart Experience busca impulsar el turismo vivencial relacionado con la crianza de alpacas, además de incorporar procesos de transformación y trazabilidad de productos artesanales.

Otra de las iniciativas seleccionadas, Polisense AI, utilizará inteligencia artificial para apoyar la planificación de proyectos de energías renovables.

Los proyectos fueron seleccionados en la primera edición de los Concursos Regionales de ProInnóvate, convocatoria que también se realizó en Cusco, Ica, La Libertad, Piura, San Martín y Tacna. En las siete regiones se destinó un total de S/9.8 millones para más de 70 proyectos.

Durante la entrega de los recursos en Arequipa, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, señaló que uno de los objetivos es llevar el apoyo a la innovación fuera de Lima y atender las necesidades particulares de cada región.

La ceremonia se realizó en la Universidad Católica de Santa María y contó con la participación de autoridades regionales, representantes de ProInnóvate, empresarios, emprendedores y estudiantes.