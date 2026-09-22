El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó que el Ejecutivo continuará impulsando sus iniciativas legislativas si el Congreso no aprueba la delegación de facultades solicitada. El titular del sector sostuvo que el Gobierno puede recurrir a los mecanismos establecidos en la Constitución para dar continuidad a sus propuestas.

Sheput explicó que los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo con carácter de urgencia cuentan con un trámite prioritario dentro del Parlamento. Esta vía permitiría que las iniciativas gubernamentales mantengan su curso aun si el pedido de facultades no obtiene respaldo.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El ministro de Trabajo, Juan Sheput, aseguró que el Gobierno mantendrá su posición frente a una eventual negativa del Congreso al pedido de facultades legislativas. El titular del sector sostuvo que el Ejecutivo continuará impulsando sus medidas y… pic.twitter.com/v2whaKhWe6 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 22, 2026





Destaca trámite de proyectos urgentes

El ministro recordó su experiencia como integrante de la Junta de Portavoces para explicar cómo funciona la atención preferente de este tipo de iniciativas. En ese contexto, señaló que la Constitución establece una prioridad para los proyectos remitidos por el Gobierno con carácter de urgencia.

Su declaración se produce mientras el Parlamento evalúa el pedido de facultades presentado por el Ejecutivo. El Gobierno ha planteado esta delegación para avanzar con medidas vinculadas a sus objetivos de gestión.

Al referirse al marco constitucional que regula el trámite de las iniciativas gubernamentales, el ministro sostuvo que las reglas sobre los proyectos urgentes permanecen vigentes. En ese sentido, afirmó que el Ejecutivo mantendrá sus propuestas dentro de los mecanismos previstos por el ordenamiento vigente.

“La Constitución es clarísima, no se ha modificado en ese sentido, cuando un proyecto de ley entra con carácter de urgencia al Parlamento(...) he sido miembro de la Junta de Portavoces se le da prioridad por sobre todo”, explicó.