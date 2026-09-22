El Cuarto Juzgado de Familia de Lima dispuso que la hija de seis años de Luis Sifuentes Gonzales, conocido como “Mamanka”, quede bajo el cuidado provisional de su madre, Valentina Álvarez. La decisión fue adoptada al resolver una medida cautelar presentada dentro del proceso de tenencia que ambos mantienen.

El juzgado declaró fundada en parte la solicitud y estableció que Álvarez tenga la tenencia y custodia exclusiva temporal de la menor. Además, ordenó a Sifuentes cumplir con la entrega de su hija conforme a los términos establecidos en la resolución.

#LoÚltimo 4to Juzgado de Familia de @CSJdeLima declaró fundada en parte medida cautelar presentada por Valentina Álvarez, otorgándole la tenencia y custodia de su menor hija y ordenando a Luis Sifuentes "Mamanka" cumpla con la entrega de la menor. pic.twitter.com/sxAhJ81Pvp — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) September 22, 2026





Medida provisional

La decisión judicial no define de manera definitiva quién tendrá la tenencia de la niña. El proceso familiar continuará su trámite mientras se evalúan los elementos relacionados con la custodia de la menor.

La resolución se conoce después de que la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer dispusiera el traslado provisional de la niña a sus instalaciones. Esta intervención se produjo tras el inicio de un procedimiento urgente por presunta desprotección familiar.

El proceso de tenencia es independiente de la investigación penal que afronta Sifuentes por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual. La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una ciudadana colombiana que señaló haber sido víctima cuando tenía 14 años.

Según la hipótesis fiscal, los hechos habrían comenzado en Colombia en 2019 y posteriormente la agraviada habría sido trasladada a Lima. La Fiscalía dispuso una entrevista única en cámara Gesell, además de pericias fonéticas, transcripciones de audios y otras diligencias.

Las investigaciones también cuentan con la participación de agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas de la Policía Nacional. La Fiscalía busca establecer si existen otras posibles víctimas y esclarecer los hechos denunciados.