El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que el Ejecutivo evalúa una reorganización de la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de las acciones para enfrentar la inseguridad ciudadana. El anuncio se produjo mientras la bancada de Juntos por el Perú impulsa una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.

Durante una conferencia de prensa, Sheput sostuvo que la respuesta frente a la delincuencia requiere medidas que involucren distintos ámbitos del Estado. En ese contexto, indicó que se analiza realizar cambios en la estructura de la institución policial.

“El tema de la seguridad es algo que a todos nos está afectando y preocupando; indiscutiblemente estamos viviendo las consecuencias de un descuido generalizado durante los últimos 5 años. Tanto el premier como el ministro del Interior, César Astudillo, están trabajando en conjunto con el ministro de Defensa para proceder a activar esquemas de seguridad alrededor de los penales, incorporando inteligencia, tratando de aislar a los criminales. Por otro lado, se está pensando inclusive en una reorganización de la Policía ”, anunció.

Respalda a Astudillo

El ministro de Trabajo cuestionó la moción contra Astudillo y consideró que exigir resultados en menos de dos meses no toma en cuenta que la inseguridad se ha desarrollado durante varios años. Además, señaló que el titular del Interior viene trabajando junto con el premier Luis Galarreta y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.

Al referirse a las acciones que se vienen evaluando, Sheput mencionó medidas de seguridad alrededor de los establecimientos penitenciarios y el uso de inteligencia para aislar a personas vinculadas con actividades delictivas. La reorganización de la PNP fue presentada como parte de este conjunto de medidas, aunque no precisó qué cambios concretos comprendería.

“Yo, desde el punto de vista de ministro de otra cartera, en este caso de Trabajo, veo la forma como se está desenvolviendo de manera adecuada el ministro César Astudillo y estoy completamente en contra de lo que pueda significar una moción de censura. Yo creo que una censura a menos de 2 meses de haber empezado el gobierno es un acto que no se condice con las formas democráticas, más aún cuando se trata de un ministro que esta trabajando activamente en la recomposición de nuestro sistema de seguridad”, señaló.

La bancada de Juntos por el Perú anunció una moción de censura contra Astudillo por la gestión de la seguridad ciudadana. Sheput expresó su oposición a esta iniciativa y respaldó la continuidad del titular del Interior.

El ministro consideró que el Congreso tiene la facultad de plantear una interpelación o censura, pero sostuvo que debe considerarse el tiempo transcurrido desde el inicio de la actual administración. La moción deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente.