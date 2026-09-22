El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco, Jorge Luis Carrillo Rodríguez, exhortó a candidatos y ciudadanos a llevar a cabo un proceso democrático basado en el respeto y la dignidad humana de cara a las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre de 2026.

La autoridad electoral enfatizó que una democracia sólida rechaza los insultos, las mentiras y la discriminación, recordando que el adversario político no es un enemigo, sino un ciudadano con propuestas distintas. Asimismo, hizo un llamado a los aspirantes a cargos públicos a demostrar desde la campaña su compromiso con la legalidad y la responsabilidad.

Por otra parte, Carrillo Rodríguez instó a la población a ejercer un voto informado, libre y reflexivo, examinando las trayectorias de los candidatos y rechazando prácticas ilegales como la compra de voluntades o la entrega de dádivas.

Resaltó que detrás de cada voto hay un rostro humano con necesidades urgentes, desde agricultores hasta comunidades rurales que esperan ser escuchadas. Finalmente, reafirmó el compromiso del JEE Huánuco con la imparcialidad y la transparencia absoluta, garantizando que el único propósito de la institución es hacer respetar la verdadera voluntad ciudadana expresada en las urnas.