La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados realizó este martes una audiencia ciudadana para recoger opiniones sobre el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. La actividad contó con la participación de especialistas, representantes de organizaciones sociales y ciudadanos interesados en exponer sus posiciones sobre la solicitud.

La audiencia fue convocada por la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, y se desarrolló desde las 3:00 p. m. en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa del Congreso. El objetivo fue generar un espacio de participación sobre los alcances de la propuesta antes de que continúe su evaluación parlamentaria.

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¿Qué plantea el Ejecutivo?

La solicitud busca otorgar al Gobierno facultades para legislar durante 120 días calendario en distintas materias. Entre los temas incluidos figuran la seguridad ciudadana y las medidas relacionadas con el impacto del fenómeno El Niño, además de asuntos económicos y administrativos.

Durante la apertura, Avendaño explicó que la actividad busca recoger distintas perspectivas sobre la propuesta y sus implicancias. En ese contexto, destacó que se trata de un espacio destinado a revisar las prioridades planteadas desde diferentes posiciones.

La presidenta de la comisión resumió ese propósito al señalar que la audiencia permite escuchar a los participantes y revisar los objetivos planteados en el debate.

“Este es un espacio de escucha para comprender y remirar nuestras prioridades u objetivos individuales y como país”, señaló Avendaño.

La Comisión de Constitución es el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados encargado de emitir el dictamen sobre la solicitud. El pedido deberá continuar posteriormente con las etapas correspondientes del procedimiento parlamentario.