Escribir sobre una pantalla brillante suele sentirse muy distinto a hacerlo sobre una hoja de papel. El cristal ofrece poca resistencia al lápiz digital y, además, puede reflejar luces, ventanas u otras fuentes de iluminación.

Para reducir ambos efectos, distintos fabricantes han desarrollado superficies mate y tratamientos antirreflejo que modifican la forma en que la luz interactúa con la pantalla.

Una de estas tecnologías es PaperMatte, desarrollada por Huawei para algunos modelos de su familia MatePad. En lugar de depender únicamente de una lámina mate añadida sobre el panel, utiliza un proceso de grabado a escala nanométrica sobre la superficie para generar reflexión difusa y disminuir los reflejos.

¿Qué hace que una pantalla se sienta como papel?

En una pantalla convencional, la superficie lisa permite que la luz se refleje de forma más directa. Eso puede generar reflejos perceptibles, especialmente al utilizar el dispositivo cerca de ventanas o bajo iluminación intensa.

El acabado mate introduce irregularidades microscópicas que dispersan parte de esa luz en diferentes direcciones.

Huawei describe PaperMatte como una tecnología de grabado antirreflejos a nivel nanométrico que busca crear una reflexión difusa y reducir el impacto de la luz artificial y solar.

La textura también genera una mayor sensación de fricción cuando se utiliza un lápiz digital, de modo que el deslizamiento resulta menos parecido al contacto plástico-cristal y más cercano, según la marca, a escribir o dibujar sobre papel.

De 97% a 99% de reducción de interferencia lumínica

Huawei introdujo su primera generación comercial de PaperMatte en 2023 en modelos como la MatePad 11.5 PaperMatte Edition.

Para ese equipo, la compañía señaló que el grabado nanométrico permitía eliminar hasta el 97% de la interferencia provocada por la luz, además de reducir reflejos. Ese modelo obtuvo certificaciones de TÜV Rheinland relacionadas con reflejos, luz azul y parpadeo, además de una certificación SGS de baja fatiga visual.

Las versiones más recientes elevan la cifra anunciada hasta 99% de interferencia lumínica eliminada.

Huawei atribuye ese resultado a un proceso de grabado de mayor precisión y a mejoras en el tratamiento de la superficie. La MatePad 12 X PaperMatte Edition, por ejemplo, declara además una reducción de 50% del llamado surface sparkle o destello superficial.

Estas cifras corresponden a mediciones y especificaciones publicadas por el fabricante y pueden variar según el modelo, la iluminación y las condiciones de uso.

¿Qué es el “sparkle” de una pantalla mate?

Aplicar un acabado mate presenta un reto técnico: al dispersar la luz, la superficie también puede generar pequeños puntos o destellos visibles sobre fondos claros.

Ese efecto es conocido como sparkle.

Por ello, los fabricantes buscan reducir los reflejos sin sacrificar nitidez, contraste o precisión de imagen.

En sus pantallas PaperMatte más recientes, Huawei asegura haber reducido ese destello superficial en alrededor de 50% respecto de generaciones anteriores o superficies comparables. La compañía publica esa cifra para modelos como la MatePad 12 X y la MatePad 11.5 S 2026.

El reto de llevar una superficie mate a una pantalla OLED

El desafío aumenta al trabajar con paneles OLED.

Este tipo de pantalla destaca por ofrecer negros profundos, alta relación de contraste y elevados niveles de brillo. Un tratamiento mate demasiado agresivo puede reducir la sensación de nitidez o modificar la apariencia de los colores.

Huawei incorporó recientemente PaperMatte a una pantalla OLED flexible en la HUAWEI MatePad Pro Max PaperMatte Edition.

El modelo comercializado en Perú utiliza un panel OLED flexible de 13,2 pulgadas, resolución de 3000 × 2000 píxeles, frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y un brillo máximo anunciado de 1600 nits.

La marca señala que su superficie utiliza un grabado de alta precisión a nivel nanométrico para minimizar reflejos y destellos.

¿Una pantalla mate siempre se ve mejor?

No necesariamente. Depende del uso.

Una pantalla mate puede ser especialmente útil para leer, escribir o dibujar en lugares con iluminación intensa porque reduce los reflejos visibles.

Sin embargo, el tratamiento de la superficie también puede modificar ligeramente la percepción del brillo, la nitidez o la intensidad de la imagen.

Huawei incluso advierte en algunos de sus modelos que quienes prefieran una apariencia de pantalla más brillante pueden optar por una versión convencional en lugar de la PaperMatte.

Por ello, una pantalla mate no es automáticamente superior: responde a necesidades distintas.

¿Reduce realmente la fatiga visual?

Reducir reflejos puede mejorar la comodidad de visualización en determinados entornos, pero eso no significa que una pantalla pueda prevenir problemas médicos o eliminar la fatiga ocular.

Algunos modelos PaperMatte han obtenido certificaciones como SGS Low Visual Fatigue Premium Performance, TÜV Rheinland Low Blue Light y TÜV Rheinland Flicker-Free.

Huawei, además, advierte expresamente en las fichas de sus equipos que estos productos no son dispositivos médicos y no deben utilizarse con fines terapéuticos.

La comodidad real dependerá también de factores como el brillo utilizado, el tiempo frente a la pantalla, la distancia de visualización, la iluminación ambiental y los hábitos de descanso.