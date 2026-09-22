El candidato a la alcaldía de Mollebaya por Fuerza Arequipeña, Luis Ortiz Zegarra, propone atender el déficit de servicios básicos, impulsar el riego tecnificado, formalizar a los mototaxistas, instalar cámaras con inteligencia artificial y promover el turismo en el distrito.

¿Cuáles son las principales necesidades que ha identificado en el distrito? Mollebaya es un pueblo tradicional que ha tenido un crecimiento urbano importante en los últimos años. Hemos identificado varias necesidades, pero vamos a priorizarlas de acuerdo con nuestro plan de gobierno. Una de las principales es la falta de servicios básicos, especialmente agua, redes de alcantarillado y desagüe. También está el problema del saneamiento físico-legal de algunas asociaciones que buscan obtener sus títulos y necesitan acompañamiento para realizar estos procedimientos ante la Municipalidad Provincial y Cofopri.

¿Cuál es su propuesta para solucionar el problema del agua? Planteamos la construcción de cuatro plantas de tratamiento de agua potable mediante pozos tubulares y sistemas de ósmosis inversa. La propuesta es aprovechar el agua del subsuelo, que existe en el distrito, pero someterla a un proceso de tratamiento antes de su distribución. Cada planta tendría capacidad para atender aproximadamente a 2 mil.500 habitantes. La intención es que estas cuatro plantas permitan brindar una solución al problema del agua durante nuestra gestión.

Mollebaya conserva una importante campiña. ¿Cómo plantea fortalecer la agricultura? Proponemos impulsar el riego tecnificado porque actualmente existe infraestructura tradicional de riego en la que se pierde parte del agua. Tenemos dos comisiones de regantes y existen terrenos agrícolas que han quedado abandonados porque el agua no llega adecuadamente. Queremos mejorar los cultivos, recuperar esas áreas y generar una mayor expansión agrícola mediante sistemas de riego tecnificado.

Otro problema para los vecinos es el transporte. ¿Qué podría hacer la municipalidad distrital? Primero debemos mejorar las vías. Si queremos exigir a una empresa de transporte que cumpla una ruta, tenemos que darle condiciones adecuadas para que pueda ingresar. Por eso proponemos realizar un mantenimiento general de las vías y, paralelamente, gestionar un mejor servicio de transporte. También consideramos importante formalizar a los mototaxistas. Tenemos aproximadamente 36 que cubren las necesidades inmediatas de los vecinos y funcionan como alimentadores del sistema de transporte.

¿Cuál es su propuesta frente a la inseguridad? En Mollebaya se han registrado robos a viviendas y asaltos, además de problemas de iluminación en algunas avenidas. Planteamos instalar cámaras estratégicas con inteligencia artificial y desarrollar un proyecto integral de seguridad ciudadana. También queremos capacitar a los serenos y proporcionarles las herramientas necesarias para atender a la población.

¿Cómo piensa impulsar el turismo y las tradiciones de Mollebaya? Mollebaya tiene una importante riqueza cultural, agrícola, ganadera y turística que no ha sido suficientemente promocionada. Planteamos trabajar para lograr el reconocimiento de Mollebaya como pueblo tradicional y buscar el sello correspondiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. También queremos articularnos con la Gerencia Regional de Turismo para que el distrito sea incorporado como un eje dentro de la oferta turística de Arequipa. Planteamos impulsar el turismo vivencial, porque las experiencias pueden convertirse en una alternativa para atraer visitantes.

¿Qué actividades económicas predominan actualmente en Mollebaya? El distrito tiene una economía diversa. Hay agricultura, ganadería, cultivo de papa, producción artesanal de ladrillos, actividades relacionadas con agregados y otros emprendimientos. Por eso considero que Mollebaya tiene un potencial de crecimiento importante y que la municipalidad debe contribuir a promocionar y fortalecer esas actividades.

Perfil. Tiene 33 años. Estudió Derecho en la Universidad Alas Peruanas y Administración y Marketing en el Instituto del Sur y tiene una especialización en Marketing Político. También cuenta con más de 12 años de experiencia en gestión pública.