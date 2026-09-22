Dos delincuentes que llegaron en una motocicleta asesinaron a balazos a Mario Arturo Venegas Gutiérrez, de 39 años, cuando se encontraba en el exterior de su vivienda, ubicada en la calle Brasil del pueblo joven Miguel Grau, en Arequipa.

El ataque ocurrió esta mañana, cuando la víctima salió de su vivienda para abrir la cochera. En ese momento, los sujetos que se encontraban en una moto le dispararon hasta 11 veces, aunque inicilamente se dijo que eran 7. El crimen ocurrió delante de su hijo menor.

Venegas Gutiérrez quedó gravemente herido tras recibir los impactos de bala, algunos de ellos en la cabeza. Al lugar llegaron serenos de Paucarpata, quienes lo trasladaron de emergencia al hospital de EsSalud Edmundo Escomel con la esperanza de salvarle la vida. Sin embargo, no resistió la gravedad de las heridas y murió durante el traslado.

Después de cometer el crimen, los atacantes escaparon en la motocicleta por la avenida Miguel Grau, en dirección a la parte baja de Paucarpata

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) y peritos de Criminalística. Durante las primeras diligencias, los especialistas recogieron 11 casquillos de bala que quedaron esparcidos en el lugar del ataque.

La Policía investiga quiénes están detrás del asesinato y cuál habría sido el motivo del ataque. Como parte de las diligencias, los agentes buscan establecer si Vengas Gutiérrez o su familia habían recibido amenazas antes del crimen.