Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la carretera Paracas–San Andrés, en la provincia de Pisco, dejó cinco personas heridas y pudo terminar en una tragedia de mayores proporciones. Los ocupantes viajaban a bordo de un automóvil y serían trabajadores que salían del trabajo de una conocida cadena hotelera, ubicada en el distrito de Paracas.

Siniestro vial

Tras el accidente, la mayoría de los ocupantes logró salir del vehículo por sus propios medios, aunque presentaban diversos golpes y lesiones. La escena generó preocupación debido a que el automóvil terminó completamente volcado, con las ruedas hacia arriba, quedando en medio de la vía. Los heridos fueron atendidos tras el siniestro, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar lo ocurrido.

Otro elemento que generó preocupación fue la presencia de un camión cisterna que transportaba combustible en la zona del accidente. De haberse producido una colisión de mayor magnitud, las consecuencias pudieron ser graves. Las causas del accidente aún son materia de investigación y corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias exactas que provocaron el despiste y posterior volcadura del automóvil.

De acuerdo con algunos testigos, el presunto exceso de velocidad habría sido uno de los factores que contribuyeron al accidente. El hecho vuelve a poner en evidencia las condiciones de esta transitada carretera, especialmente durante la noche, debido a la escasa iluminación en determinados sectores, pese al constante tránsito de vehículos y unidades de transporte que circulan entre Paracas y San Andrés.

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