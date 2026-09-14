Un brutal accidente de tránsito se registró durante el fin de semana en la provincia de Ica. La noche del sábado 12 de setiembre, una camioneta chocó, volcó y se incendió frente a Mega Plaza. El conductor fue rescatado por ciudadanos y luego se habría dado a la fuga, según testigos.

Brutal accidente

El accidente del sábado ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche en la carretera Panamericana Sur. Una camioneta Ford Territory blanca de placa CFO-604 circulaba por las inmediaciones del conocido centro comercial. En circunstancias que son investigadas, impactó contra un automóvil Nissan plomo de matrícula Y1X-199. El automóvil estaba estacionado en la vía auxiliar cuando recibió el golpe de la camioneta, que terminó volcada.

Tras la volcadura, el conductor quedó atrapado dentro de la unidad mientras el fuego avanzaba por la estructura. Varios ciudadanos se acercaron para auxiliarlo y lograron romper el parabrisas hasta conseguir sacarlo con vida. Videos difundidos en redes sociales mostraron las maniobras de rescate mientras la camioneta se incendiaba. Otros presentes intentaron sofocar las llamas antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Después de ser rescatado, el conductor se habría dado a la fuga en medio de la confusión, según testigos. Las versiones recogidas en el lugar señalaron que el hombre no volvió a ser ubicado en la escena. Su identidad no fue precisada en los reportes sobre el choque y el posterior incendio de la camioneta. La Policía Nacional investiga cómo ocurrieron los hechos para establecer las responsabilidades correspondientes.

Durante la cobertura del accidente se reportó el hallazgo de una lata de cerveza en el lugar. Según lo señalado en la transmisión, el envase presuntamente habría salido de la camioneta siniestrada. Algunos testigos indicaron que el conductor aparentaba encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Bomberos y efectivos policiales llegaron para atender la emergencia y revisar el estado de la camioneta. Los hombres de rojo inspeccionaron el sistema eléctrico, mientras se registraba congestión en la zona. Según los datos proporcionados de Sunarp, la camioneta figura a nombre de María Julia Perales viuda de Cayo.

El automóvil Nissan impactado pertenecía a una familia que había ingresado al cine. Los propietarios habían dejado estacionada la unidad en la vía auxiliar antes de entrar al centro comercial. Al salir de la función para regresar a casa, encontraron el vehículo dañado y se enteraron del accidente. Ninguno de los integrantes de la familia estaba dentro del automóvil cuando ocurrió la colisión.

“Simplemente llegamos para ya retirarnos a casa y vemos esto”, manifestó una de las propietarias. Su acompañante relató que se encontraba viendo una película con su esposa e hijos cuando sucedió el choque. Ambos expresaron su preocupación por los daños ocasionados al vehículo mientras permanecía estacionado.

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