Una serie de accidentes de tránsito registrados entre el martes 15 y miércoles 16 de setiembre dejó varias personas heridas y cuantiosos daños materiales en diferentes puntos de la carretera Panamericana Sur en la región Ica.

Siniestros viales

Un violento accidente se registró en la nueva carretera Panamericana Sur, a la altura del centro poblado Camacho, distrito de San Clemente, provincia de Pisco, donde dos camiones colisionaron por causas que aún son materia de investigación.

Producto del fuerte impacto, uno de los vehículos terminó volcado, mientras que la segunda unidad quedó a un lado de la vía con importantes daños materiales.

De manera preliminar, se informó que uno de los conductores habría quedado atrapado dentro de la cabina. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional y personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, quienes realizaron labores de rescate y trasladaron al chofer de emergencia al hospital.

En tanto, en las inmediaciones del cruce del distrito de Marcona, provincia de Nasca, otro incidente generó preocupación entre los conductores.

Un tráiler de color rojo quedó con la carreta fuera de la carretera Panamericana Sur. Personal de la Policía Nacional llegó hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Motociclistas heridos

La mañana del 16 de septiembre, otro accidente se registró en el sector Bajada de La Victoria, distrito de Llipata, provincia de Palpa.

Una mujer que se desplazaba en una motocicleta resultó herida tras protagonizar un fuerte choque contra una camioneta. Luego de la colisión, la motocicleta quedó tendida sobre la vía y la conductora tuvo que ser auxiliada por personal de emergencia. La mujer fue trasladada en una ambulancia al Hospital de Apoyo de Palpa, donde quedó bajo atención médica.

A estos hechos se suma un accidente ocurrido la tarde del martes 15 de setiembre, aproximadamente a las 5:55 p. m., en la Residencial La Angostura, provincia de Ica.

El choque involucró una motocicleta de placa 8738-0Y, conducida por Kenilson Junior Alvares Ramírez, y una camioneta de placa BUL-044, conducida por Rosa Patricia Morales Figueroa.

Según el reporte del Servicio de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Ica, los agentes fueron alertados por la central C5 y acudieron al lugar, donde encontraron a una persona tendida sobre la vía. En la zona también se hicieron presentes efectivos policiales del P.A.R. La Angostura.

El conductor de la motocicleta resultó herido y fue auxiliado por el personal de emergencia. Posteriormente, fue trasladado en la Móvil 07, con apoyo del tópico del Servicio de Serenazgo, al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica.

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