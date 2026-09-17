El Ministerio Público de Arequipa solicitó seis meses de prisión preventiva contra Nelson Carrillo Sullayme, trabajador de seguridad del INPE, intervenido cuando pretendía ingresar al penal de varones de Socabaya con 50 chips de telefonía celular y S/20 mil en efectivo.

El pedido será evaluado este viernes 18 de septiembre, a las 12:00 horas, por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa, a cargo del juez Walter Marroquín Aranzamendi.

El Ministerio Público investiga al trabajador por el presunto delito de ingreso indebido de equipos o sistemas de comunicación a un establecimiento penitenciario. El caso será tramitado bajo el mecanismo de proceso inmediato por flagrancia.

Durante la intervención, los agentes encontraron los 50 chips acondicionados en la mochila que llevaba Carrillo Sullayme. El dinero, según la investigación preliminar, estaba distribuido en fajos.

Ahora, la Fiscalía busca que el trabajador permanezca seis meses en prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias para determinar el origen y destino del dinero y de los chips, así como si existen otras personas involucradas.