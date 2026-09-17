Un brutal accidente de tránsito se registró en la carretera Panamericana Sur, por el distrito de Cerro Azul, donde una camioneta que habría partido desde Ica con destino a Lima terminó volcada y dejó varios pasajeros heridos.

Brutal despiste

El siniestro ocurrió la mañana del 16 de setiembre, alrededor de las 9:30 a. m. Una camioneta de color blanco, que presuntamente realizaba servicio de colectivo desde Ica hacia Lima, sufrió un despiste y terminó volcada a un costado de la carretera.

Varios pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Regional de Cañete - Rezola para recibir atención médica. La camioneta quedó destrozada.

Entre los afectados se encuentra una mujer de aproximadamente 60 años, quien habría presentado las lesiones de mayor consideración. El hospital solicitó apoyo para ubicar a sus familiares, debido a que la paciente sería residente de Ica.

Las causas del despiste todavía no han sido determinadas y serán materia de investigación.

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