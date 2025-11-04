Un grave accidente de tránsito registrado la tarde del domingo 2 de noviembre en la provincia de Ica dejó tres personas heridas, luego de que una camioneta particular terminara volcada a un costado de la carretera que conduce hacia la playa de Carhuaz. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 7.2, cerca a la iglesia Coprodeli.

Siniestro vial

Según las investigaciones preliminares, el vehículo involucrado, una Hyundai Santa Fe de placa AFK-438, era conducido por Tony Cristian Oyarce, de 40 años. Testigos señalaron que el conductor perdió el control de la unidad, saliéndose de la vía y dando varias vueltas de campana antes de detenerse entre la arena.

Dentro del automóvil viajaban dos jóvenes pasajeras, una de 19 años, identificada con las iniciales A.C.G., y una adolescente de 17 años, quienes regresaban junto al conductor desde la zona de playa. El fuerte impacto provocó que las tres personas quedaran atrapadas dentro del vehículo, que sufrió graves daños estructurales, con el techo hundido y los vidrios completamente destrozados.

Minutos después del siniestro, vecinos y conductores que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia. Brigadas del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y agentes de la Policía Nacional, que llegaron al lugar para brindar asistencia y rescatar a los ocupantes, para trasladados al hospital.

Durante las diligencias policiales, el conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia, que resultó positiva. Debido a ello, fue detenido y puesto a disposición de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Ica.

