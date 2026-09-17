Perú tiene más aeropuertos internacionales, pero Colombia moviliza más pasajeros.

Perú concentra la mayor cantidad de aeropuertos internacionales de la Comunidad Andina, con 14 terminales habilitados para las operaciones hacia o desde el extrnJero, según el Catálogo regional de aeropuertos internacionales andinos 2024, elaborado por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).

La cifra supera a los 10 aeropuertos de Colombia, cuatro de Ecuador y tres de Bolivia, convirtiendo al Perú en el país con la red aeroportuaria internacional más amplia de los países que conforman la Comunidad Andina.

En conjunto, los 31 aeropuertos internacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú movilizaron 145,7 millones de pasajeros durante el 2024, además de registrar 1,2 millones de operaciones aéreas y transportar 1,4 millones de toneladas de carga y correo.

PASAJEROS QUE SE MOVILIZAORN EN PERÚ

Los 14 aeropuertos peruanos habilitados para operaciones internacionales registraron 39,4 millones de pasajeros y 287.580 operaciones de aterrizaje y despegue durante el 2024.

El mayor movimiento se concentró en Lima. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en su antiguo terminal, movilizó 26,1 millones de pasajeros y tuvo una capacidad operacional de 35 movimientos de aeronaves por hora.

El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete recibió 4,2 millones de pasajeros y registró una capacidad de 11 movimientos de aeronaves por hora.

Arequipa también figura entre los terminales con mayor movimiento del país. El Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón movilizó 2,3 millones de pasajeros durante 2024, además de registrar 15.331 operaciones de aterrizaje y despegue, además de 3.207 toneladas de carga y correo. Su capacidad operacional fue de seis movimientos de aeronaves por hora.

De esta manera, en las cifras destacadas por el catálogo, el terminal arequipeño se encuentra por debajo del Jorge Chávez de Lima y del aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco en cantidad de pasajeros movilizados.

COLOMBIA CON MAYOR TRÁFICO DE PASAJEROS

Aunque Perú tiene más aeropuertos internacionales dentro de la CAN, Colombia registró el mayor tráfico de pasajeros en 2024, con 87,3 millones de usuarios y 735.521 movimientos de aeronaves en sus 10 terminales internacionales.

El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, concentró por sí solo 45,8 millones de pasajeros, mientras que el José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, movilizó 13,4 millones.

Ecuador, con cuatro aeropuertos internacionales, registró 9,5 millones de pasajeros y 90.740 movimientos de aeronaves. Bolivia, con tres terminales, alcanzó también 9,5 millones de pasajeros y 82.584 movimientos.

Relación de aeropuertos internacionales del Perú:

Arequipa: Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón.

Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón. Ayacucho: Aeropuerto Internacional Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte.

Aeropuerto Internacional Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte. Cusco: Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Juliaca: Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac.

Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac. Lima-Callao: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (terminal antiguo).

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (terminal antiguo). Puerto Maldonado: Aeropuerto Internacional Padre Aldamiz.

Aeropuerto Internacional Padre Aldamiz. Tacna: Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa.

Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa. Chimbote: Aeropuerto Cap. FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.

Aeropuerto Cap. FAP José Abelardo Quiñones Gonzales. San Juan Bautista: Aeropuerto Coronel FAP Francisco Secada Vignetta.

Aeropuerto Coronel FAP Francisco Secada Vignetta. Pisco: Aeropuerto Pisco.

Aeropuerto Pisco. Pucallpa, Calleria: Aeropuerto Capitán FAP David Armando Abensur Rengifo.

Aeropuerto Capitán FAP David Armando Abensur Rengifo. Pariñas: Aeropuerto Capitán FAP Víctor Montes.

Aeropuerto Capitán FAP Víctor Montes. Huanchaco: Aeropuerto Capitán Carlos Martínez de Pinillos. Piura: Aeropuerto Capitán FAP Guillermo Concha Iberico.