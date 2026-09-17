El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró de interés nacional el Proyecto “Nueva Subestación ”Hub" San José - Primera Etapa y Enlace 220 kV “Hub” San José - Repartición (Arequipa), ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, mediante la Resolución Ministerial N.º 395-2026-MINEM/DM, publicada este jueves en El Peruano.

La medida busca que la empresa Concesionaria Transmisora Hub Poroma S.A.C., a cargo del proyecto desde que suscribió el contrato de concesión con el Estado el 27 de septiembre de 2024, pueda adquirir mediante compraventa directa los predios de propiedad estatal necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica.

Según el Informe N.º 0340-2026-MINEM/DGE, de la Dirección General de Electricidad, el proyecto se sitúa en las localidades de Repartición, Majes y Mollendo, región de Arequipa, y tendrá un impacto positivo al fortalecer la confiabilidad del sistema de transmisión y asegurar la capacidad de suministro en el eje Socabaya - Repartición - Mollendo - Camaná.

La resolución detalla que se requieren tres predios para la ejecución del proyecto: uno de 144 840.54 m² (14.4841 ha), otro de 66 161.75 m² (6.6162 ha) y 12 207.84 m² (1.2208 ha) para la ampliación de la Subestación San José.

Además, el documento señala que el proyecto forma parte del Plan de Transmisión 2023-2032, que demuestra la necesidad de su entrada en operación, a fin de satisfacer las necesidades del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Asimismo, el plazo de ejecución para su diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento se extenderá hasta 30 años después de su puesta en operación comercial, prevista para el 27 de noviembre de 2058.

La resolución precisa que disponer la declaratoria de interés nacional del proyecto no garantiza la procedencia de la compraventa directa de la autoridad competente, toda vez que esta se encuentra sujeta al procedimiento establecido en la normativa vigente. Así también, la norma no exime a la Concesionaria de cumplir con todas las disposiciones referidas a la obtención de licencias, permisos y autorizaciones administrativas correspondientes.