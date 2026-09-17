En el centro poblado Collazos, en el distrito de Chincha Baja, en la provincia de Chincha, ocurrió una tragedia, que enluta al deporte local. Gary Jhonnel Maraví Mendoza de 20 años de edad, destacado futbolista del club Estudiantes de la liga de fútbol de Sunampe, perdió la vida víctima de ahogamiento.

Tragedia en la zona

El cuerpo del infortunado fue encontrado en una profunda poza de geomembrana, y aunque la ayuda llegó ya era demasiado tarde, el cuerpo ya no tenía signos vitales. Al parecer, el joven al intentar recuperar una pelota que cayó accidentalmente a este reservorio de agua.

Familiares, amigos, agentes de serenazgo y efectivos policiales llegaron hasta la zona tras conocerse lo ocurrido, protagonizando momentos de profundo pesar.

Las diligencias estuvieron a cargo de los agentes de la delegación distrital y del representante del Ministerio Público, quien dispuso el levantamiento del cadáver para seguir con los procedimientos de ley.

Varias instituciones locales han expresado sus condolencias con la familia Maraví por la pérdida irreparable del joven Gary, a quien conocieron con la casaquilla deportiva y también como persona. La noticia enluta también a la comunidad deportiva de Sunampe, ya que Maraví Mendoza, era integrante del Club Estudiantes Unidos de Alfonso Ugarte – Sunampe.

“Lamentamos informar la pérdida de nuestro joven deportista que amaba jugar a la pelota, Gary Jhonnel Maravi Mendoza. Con profundo dolor, expresamos nuestras condolencia a la familia en general del sensible fallecimiento de nuestro joven deportista de tan solo 20 años de edad, quien formaba parte de nuestro Club y que tenía todo un futuro por delante. Esta noticia nos ha dejado una enorme tristeza tanto para nosotros y para toda su familiares, amigos, compañeros y todo el barrio Alfonso Ugarte. Descansa en paz, amigo Gary Maravi Mendoza. El fútbol sunampino está de luto”, escribió el club en redes sociales.

EL DATO: Se indicó que los restos de Gary Jhonnel Maravi Mendoza, están siendo velados en el barrio Alfonso Ugarte – calle Progreso 277 – en el distrito de Sunampe.

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