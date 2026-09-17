La Convención Minera Perumin 38 se realizará del 20 al 24 de setiembre de 2027 en el Campo Ferial Cerro Juli, en Arequipa, y tendrá como uno de sus principales ejes la búsqueda de mecanismos para que la actividad minera se traduzca en mayor desarrollo para las regiones.

El anuncio fue realizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), organizador del encuentro, que llevará como lema “Integración y formalización para el desarrollo regional”.

Según el presidente de PERUMIN 38, Víctor Gobitz: el reto del Perú ya no está solamente en demostrar que el país cuenta con importantes recursos minerales, sino en generar las condiciones para que ese potencial se convierta en oportunidades concretas para las regiones.

“El desafío ya no es demostrar el potencial geológico del país, sino crear las condiciones para convertir ese potencial en desarrollo regional”, señaló Gobitz durante la presentación.

FORMALIZACIÓN SERÁ OTRO DE LOS TEMAS CENTRALES

La organización ha planteado dos desafíos estrechamente relacionados para esta nueva edición. El primero es fortalecer la coordinación entre el Estado, las empresas, la academia y la sociedad para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad minera.

El segundo es avanzar en la formalización de los pequeños mineros, con la finalidad de incorporarlos a la economía formal y generar mayores oportunidades de desarrollo.

Estos temas serán abordados durante las diferentes actividades de la convención, que reunirá a autoridades, empresarios, especialistas y representantes de la academia para discutir los principales problemas y oportunidades del sector.

ALGUNOS CAMBIOS

PERUMIN 38 también contempla cambios en EXTEMIN, la zona de exhibición de la convención. La organización anunció que la descentralización será incorporada como uno de sus ejes, con la intención de generar más espacios de encuentro y facilitar la interacción entre los participantes.

Además, las conferencias culminarán más temprano para que los asistentes dispongan de mayor tiempo para recorrer la feria y participar en las actividades de networking.

La convención contará con espacios como la Cumbre Minera, EXTEMIN, el Foro TIS, el Encuentro Internacional y PERUMIN Jóvenes.

El debate no se concentrará únicamente en Arequipa. El IIMP anunció que desarrollará “Rumbo a PERUMIN”, una agenda previa y descentralizada que llevará los principales temas de la convención a distintas regiones del país antes de la realización del evento.

La intención es recoger y discutir desde los propios territorios asuntos relacionados con la minería y el desarrollo regional.

Desde el IIMP, su presidente Juan Carlos Ortiz sostuvo que PERUMIN busca mantener su papel como un espacio de encuentro para las diferentes voces vinculadas a la actividad minera.

La convención se realiza desde 1954 y, según el instituto, tiene como propósito contribuir al desarrollo de la minería mediante el diálogo, el intercambio de experiencias y la difusión del conocimiento.