En operativo conjunto, los policías y el fiscal especializado intervinieron los lugares afectados por la minería ilegal en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, en la jurisdicción de los distritos de Coasa y Limbani, provincias de Carabaya y Sandia, respectivamente.

Durante la operación se procedió a la destrucción e inutilización de equipos, materiales e infraestructura utilizados para actividades de minería ilegal.

Los policías informaron que destruyeron e inutilizaron: 06 chutes artesanales, un campamento minero, 02 motores de succión, un generador eléctrico, 420 galones de combustible, 450 metros de alfombra, 510 metros de jebe, 02 excavadoras inutilizadas y 02 cargadores frontales inutilizados.

Señalaron que las autoridades como la Policía Nacional y el Ministerio Público continuarán desarrollando acciones de prevención, control y lucha contra los delitos ambientales, contribuyendo a la protección de nuestros recursos naturales y ecosistemas.