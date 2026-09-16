Un incendio en una vivienda de la capital de la provincia de Sandia causó la muerte de una adulta mayor y la de su nieto de 3 años. Otro niño de 8 años que se hallaba junto a la mujer de la tercera edad, resultó con graves quemaduras y fue referido a un hospital de Arequipa.

La mujer identificada como Cecilia Cano Hancco de 78 años y el niño Abel Alejandro A. C. (03), dejaron de existir cuando eran auxiliados y trasladados al hospital de la capital de la provincia de Sandia.

En tanto, el otro hermanito, Alexánder Josué (08), resultó con graves quemaduras en el cuerpo, siendo transferido a un nosocomio especializado de Arequipa. En su traslado, estuvo un personal del hospital y su madre, Florentina Calsina Cano

El siniestro ocurrió, pasada las 6:00 horas de la mañana de este martes, en una vivienda del Jr. Independencia, altura de La Dominical, causando desesperación en los vecinos de la zona, quienes con baldes en la mano trataron de sofocar el siniestro que presuntamente fue originado por un corto circuito.

DILIGENCIAS

Tras conocerse la tragedia que enluta a la población de Sandia, autoridades competentes realizaron diligencias en el lugar del incendio. En el interior y fuera del inmueble, se halló parte de los enseres inservibles que fueron consumidos por las lenguas de fuego.

El representante del Ministerio Público, informó sobre las secuelas del incendio que dejó dos personas muertas y un niño con graves quemaduras que urge un tratamiento especializado.

Los vecinos de la primera cuadra del Jr. Independencia, en el cual se produjo el pavoroso incendio, emprendieron una colecta de solidaridad para el sepelio de los fallecidos y la recuperación del niño sobreviviente.