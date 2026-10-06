Arequipa: Camión cargado de papas cae a canal de regadío y conductor se salva de morir en Camaná

Un camión cargado de papas terminó dentro del canal principal de regadío El Brazo, en la cuenca de Camaná, luego de volcar cuando circulaba por la vía de ingreso al distrito de San Gregorio, en el sector Molino.

El accidente ocurrió cuando el vehículo se desplazaba por la zona y, por causas que aún son materia de investigación, terminó cayendo al canal. La fuerza del agua arrastró el camión varios metros hasta que quedó detenido por unas tuberías metálicas que atraviesan el canal y que impidieron que continuara siendo llevado por la corriente.

El vehículo quedó prácticamente cubierto por el agua, mientras parte de la carga terminó perdiéndose. Varios costales de papas fueron arrastrados por el caudal y quedaron dispersos a lo largo del canal.

El conductor logró ponerse a salvo al saltar del camión antes de que fuera arrastrado completamente por la corriente. No se reportaron, hasta el momento, personas fallecidas por el accidente.

Una grúa llegó hasta el lugar para iniciar las labores de recuperación del vehículo, que permanecía atrapado en el canal utilizado para trasladar agua hacia el reservorio de San Gregorio.

El accidente también generó preocupación por la carga que fue llevada por el agua y por las labores necesarias para retirar el camión sin afectar el normal funcionamiento del sistema de riego.